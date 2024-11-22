Крупная автомобильная авария произошла на юго-востоке Москвы

Автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 12-го км МКАД (в районе съезда №11) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. В ведомстве заявили, что движение в районе аварии затруднено и посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

По даннымren.tv, в аварию попали пять автомобилей.

11 ноября сообщалось, что во Владивостоке водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло. Авария случилась на Низководном мосту. Пострадали три человека: помимо оказавшегося на асфальте водителя грузовика, помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру патрульного автомобиля охраны Nissan Terrano. По предварительной информации, виновник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее в Приморье столкнулись более 10 автомобилей из-за гололеда.