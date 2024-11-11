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На видео попало, как водитель вылетел через лобовое стекло во Владивостоке

Во Владивостоке попало на видео, как водитель вылетел через лобовое стекло

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Телеграм-канал ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Во Владивостоке 10 ноября водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и вывалился через лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал «Яжеводитель».

«В аварии на Низководном мосту пострадали три человека: помимо оказавшегося на асфальте водителя грузовика помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру патрульного автомобиля охраны Nissan Terrano», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как водитель грузовика врезался в припаркованный автомобиль охраны Nissan Terrano, а его машина продолжила движение, при этом толкая другой автомобиль. Как сообщили в паблике, виновник ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности.

До этого в Москве 47-летний водитель показал гаишникам наркотики вместе с водительскими правами. Сообщается, что 29 г марихуаны находились у мужчины в портмоне, где и лежало удостоверение.

Ранее сообщалось, что в жестком ДТП в Ростовской области загорелся автомобиль с семьей.

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