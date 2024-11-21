Москвичам рассказали, почему рекордно выросли цены на такси в дождь

В Москве стоимость поездки на такси вечером 21 ноября выросла в среднем в 2–3 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Это произошло из-за ухудшения погоды.

«Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды», — указывается в приложении »Яндекс такси».

В приложении «Ситимобил» указывается, что цены на поездки повысили для привлечения большего числа водителей.

ТАСС направил запрос в пресс-службы сервисов.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку из-за скачка цен на такси во время недавних ливней в Москве.

Депутат отметил, что ФАС много раз проверяла службы такси в столице и других мегаполисах, однако ситуация так и не изменилась.

По словам Чернышова, агрегаторы такси объясняют увеличение цен в непогоду повышенным спросом. Однако нигде не были представлены алгоритмы, которые бы объяснили объективность происходящего с ценами на такси.

Также ранее, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в непогоду нельзя повышать цены на услуги такси для пассажиров с маленькими детьми.

Ранее стало известно, что россияне стали больше тратиться на такси.