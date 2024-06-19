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В Госдуме попросили проверить такси в Москве

В Думе попросили ФАС проверить скачок цен на такси во время ливней в Москве

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Мария Девахина/РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку из-за скачка цен на такси во время недавних ливней в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Он попросил проверить очередной синхронный скачок цен на такси в Москве во время дождей 17-18 июня 2024 года. По его информации, стоимость поездки в столице во время непогоды в эти дни увеличивалась втрое.

Депутат отметил, что Федеральная антимонопольная служба неоднократно проверяла службы заказа такси в Москве и других городах, однако ситуация не меняется.

«Агрегаторы такси объясняют рост цен в непогоду повышенным спросом, но нигде так и не были представлены алгоритмы, которые подтвердили бы объективность, а главное объяснили синхронность ценообразования.

В итоге у значительного числа потребителей услуг такси формируется ощущение, что отдельные службы заказа используют непогоду, чтобы необоснованно кратно повышать свою прибыль и используют при этом свое доминирующее положение на рынке этих услуг», — добавил он.

11 июня цены на такси в Москве выросли в 2-4 раза из-за ливня.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в конце 2023 года предложил ввести ограничение на стоимость такси в плохую погоду. По его словам, вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману.

Ранее россияне стали больше тратиться на такси.

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