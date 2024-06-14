В Госдуме призвали запретить поднимать цены на такси для пассажиров с детьми

В России нужно ввести запрет на повышение стоимости услуг такси в непогоду для пассажиров с детьми, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Соответствующее предложение он направил главе Минтранса России Роману Старовойту, передает 360.ru.

Запрет на повышение цен предлагается распространить на легковые машины в отношении пассажиров, которые едут с детьми младше семи лет. Сейчас для всех такси становится в разы дороже при неблагоприятных погодных условиях, напомнил депутат.

«При этом в сфере перевозок такси отсутствуют законодательно закрепленные льготы для семей с детьми», — подчеркнул Даванков, добавив, что на других видах транспорта такие льготы есть.

У людей случаются критические ситуации, когда ребенка нужно срочно отвезти к врачу, а завышенный тариф мешает это сделать, добавил парламентарий, призвав решить эту проблему.

Напомним, в Москве на днях на фоне непогоды цены на такси взлетели в 4 раза. До этого депутат Виталий Милонов предлагал ограничить стоимость такси в непогоду для всех категорий граждан.

Ранее стало известно, насколько вырос средний чек россиян за поездки на такси.