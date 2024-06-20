Цены на такси в Москве из-за непогоды взлетели в 2,5 раза

Стоимость поездки на такси днем в Москве из-за непогоды увеличилась сегодня в среднем в 2-2,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

В пресс-службе «Яндекс такси», куда обратились журналисты за разъяснением, рассказали, что повышающий коэффициент - это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены. Тем, кто торопится, в сервисе посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку из-за скачка цен на такси во время недавних ливней в Москве.

Депутат отметил, что ФАС много раз проверяла службы такси в столице и других мегаполисах, однако ситуация так и не изменилась.

По словам Чернышова, агрегаторы такси объясняют увеличение цен в непогоду повышенным спросом. Однако нигде не были представлены алгоритмы, которые бы объяснили объективность происходящего с ценами на такси.

Также, ранее, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в непогоду нельзя повышать цены на услуги такси для пассажиров с маленькими детьми.

По его словам, у людей случаются критические ситуации, когда ребенка необходимо быстро отвезти к поликлинику, а завышенный тариф мешает это сделать.

Ранее стало известно, что россияне стали больше тратиться на такси.