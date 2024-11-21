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Россиянам назвали три обмана автосалонов, предлагающих большие скидки в «Черную пятницу»

Автоэксперт Кадаков назвал три уловки автосалонов со скидками в «Черную пятницу»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Потенциальных покупателей должны насторожить чересчур большие скидки на машины. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. При этом на автомобили до миллиона рублей дисконт обычно не распространяется. 24 ноября в России стартует всемирный праздник распродажи товаров «Черная пятница».

«Стоит различать официальных автодилеров и автосалоны имени Васи Пупкина, которые только позиционируют себя подобным образом. Настоящие автодилеры скидки до 1 млн рублей не предложат, потому что у них нет такой финансовой возможности», — сказал Кадаков.

По его словам, все выгоды у дилеров на самом деле формируются благодаря сдаче старой машины клиента в «трейд-ин» и оформлению автокредита через автосалон. А это зачастую далеко не всегда выгодно покупателю автомобиля. Большие и реальные скидки дают продавцы только на машины стоимостью от 20 млн рублей и выше, уточнил эксперт.

По словам Кадакова, официальные автодилеры могут хитрить. На месте потенциальному покупателю объявляют, что машина по скидке уже продана. Или говорят, что соответствующее объявление на сайте устарело, но продавцы в салоне готовы подобрать вариант лучше. О том, какие новогодние скидки на автомобили предлагают российские автодилеры, — читайте в материале.

Ранее Максим Кадаков спрогнозировал, когда россияне перестанут покупать автомобили.

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