Главред «За рулем» спрогнозировал, когда россияне перестанут покупать автомобили

Затишье на российском автомобильном рынке наступит в феврале 2025 года. Такой прогноз дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Продажи в октябре будут явно не ниже, чем в рекордном сентябре. Дилеры продадут 150–160 тысяч машин. Возможно, продажи чуть просядут в ноябре, но в декабре снова будет подъем», — сказал Кадаков.

По его словам, низкий сезон настанет на российском рынке лишь в январе-феврале будущего года. При этом в первую неделю октября в России обновлен недельный рекорд продаж автомобилей — за семь дней в нашей стране продали более 51 тыс. новых машин. Предыдущий был зафиксирован в конце сентября 2022 года.

Россияне стремятся купить автомобили, пока они не подорожали из-за роста утильсбора, уточняет «За рулем».

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