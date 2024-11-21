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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом в России

«Авто.ру» назвал три самых быстро продаваемых авто с пробегом в России

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Илья Наймушин/РИА Новости

Эксперты «Авто.ру» изучили объявления от частных продавцов автомобилей, которые получили наибольшее количество звонков за первые три дня с момента публикации, сообщают «Известия». Самым популярным в России оказалось объявление о продаже Toyota Corolla 2020 года выпуска.

«Пробег Toyota Corolla составлял 24 тыс. километров, владелец оценил автомобиль в 1,5 млн рублей. Машина находилась в продаже всего один день, за это время продавцу позвонили 76 потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.

На втором месте Kia Sorento 2020 года выпуска с пробегом 26,6 тыс. километров за 3,6 млн рублей. С момента публикации объявления позвонили 74 раза. На третьем месте оказался «ВАЗ-2121» «Нива» 2021 года с пробегом 89,9 тыс. километров. Машина стоит 650 тыс. рублей. За три дня собственнику позвонили 59 потенциальных покупателей. Владелец продал автомобиль за два дня.

До этого стало известно, что в первой половине ноября 13 автомобильных брендов, работающих в России, изменили цены на автомобили. Больше всего моделей подорожало у Geely.

В частности, на 57,2–130,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации подорожал кроссовер Atlas. Прибавка в цене для Cityray составила 57,2-118,2 тыс. рублей, для Coolray — от тех же 57,2 тыс. рублей до 73,2 тыс. рублей. Также подорожали модели Monjaro, Preface и Emgrand.

Ранее выяснилось, на сколько хватит авто по «старым» ценам у российских дилеров.

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