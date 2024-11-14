Выяснилось, на сколько хватит авто по «старым» ценам у российских дилеров

С учетом высокой оборачиваемости по китайским автомобилям, объем склада, выкупленный по «старым» ценам, у российских автодилеров рассчитан на полтора месяца продаж. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, если машины распродадут, новогодних скидок для россиян не будет.

«Маржа на сделках продолжает падать под давлением сразу нескольких факторов. Запаса на скидки у дилеров не осталось, но он есть у производителей», — отметит специалист.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее были названы 10 самых популярных авто среди россиян в ноябре.