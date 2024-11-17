Перечислены автомобили, которые подешевели и подорожали в России в ноябре

В первой половине ноября 13 автомобильных брендов, работающих в России, изменили цены на автомобили. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Больше всего моделей подорожало у Geely, причем многие комплектации получили одинаковую ценовую прибавку, а сильнее всего удорожание затронуло базовые версии», — отмечается в публикации.

В частности, на 57,2-130,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации подорожал кроссовер Atlas. Прибавка в цене для Cityray составила 57,2-118,2 тыс. рублей, для Coolray — от тех же 57,2 тыс. рублей до 73,2 тыс. рублей. Также подорожали модели Monjaro, Preface и Emgrand.

Chery снизила цены на седан Arrizo 8, кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и полноприводные версии Tiggo 8 Pro Max. Переднеприводные версии этого кроссовера, напротив, подорожали на 90 тыс. рублей.

Также подорожал весь модельный ряд кроссоверов Exeed, внедорожники Tank 300 и Tank 500, все модификации кроссовера Omoda C5, кроссовер Knewstar 001, кроссоверы Belgee и весь модельный ряд Sollers. Подешевели с начала месяца автомобили SWM.

Ранее стало известно, во сколько обойдется россиянину владение Kaiyi E5.