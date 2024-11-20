Американский Ford решил уволить 4 тысячи европейцев

Американский автопроизводитель Ford решил уволить около 4 тыс. сотрудников в Европе до окончания 2027 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Так, автобренд намерен уволить со своих предприятий 2,9 тыс. рабочих в Германии, еще 800 человек — в Великобритании, а остальные 300 приходятся на другие европейские страны. Отмечается, что большинство сокращений будут на заводе Ford в Кельне.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в материале.

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