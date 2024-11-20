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На Урале и в Сибири открыли новые участки дорог

Мишустин открыл новые участки дорог в Пермском крае и Иркутской области

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Global Look Press

Новые участки автомобильных дорог открыли в Пермском крае и Иркутской области — процессом руководил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая дорога — это всегда новая жизнь. Это всегда и экономический рост, и новые возможности для тех регионов, где они проходят», — заявил Мишустин.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков на открытии, которое прошло на Международном форуме и выставке «Транспорт России» в московском Гостином дворе, заявил,что первым по новому участку трассы «Сибирь» в Иркутской области проехал тот самый автомобиль, за рулем которого Владимир Путин, на то время глава правительства, проехал по трассе «Амур» в 2010 году.

Также была завершена реконструкция дороги М-7 «Волга» в Пермском крае.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2025 году трасса М-12, начинающаяся в Москве, будет продлена от Казани до Екатеринбурга.

Ранее автоюрист оценил планы Госдумы разогнать автомагистрали до 150 км/ч.

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