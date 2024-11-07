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Стало известно о новых девушках, которых на улицах Москвы похитили вымогатели

В Москве до восьми выросло число девушек, которых похитили вымогатели

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Телеграм-канал Столичный СК

В Москве до восьми выросло число девушек, которых похитила банда вымогателей. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

«В октябре 2024 года фигуранты, находясь на территории города Москвы, аналогичным образом похитили еще трех девушек и вымогали у них денежные средства в размере от 20 до 165 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В итоге девушки отдавали деньги злоумышленникам.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

На следующий день преступники, действуя по аналогичной схеме, похитили еще двух жительниц столицы.

Ранее велосипедист застрял головой в стекле сбившего его Ford и попал на видео.

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