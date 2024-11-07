Стало известно о новых девушках, которых на улицах Москвы похитили вымогатели

В Москве до восьми выросло число девушек, которых похитила банда вымогателей. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

«В октябре 2024 года фигуранты, находясь на территории города Москвы, аналогичным образом похитили еще трех девушек и вымогали у них денежные средства в размере от 20 до 165 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В итоге девушки отдавали деньги злоумышленникам.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

На следующий день преступники, действуя по аналогичной схеме, похитили еще двух жительниц столицы.

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