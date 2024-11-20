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На видео попало, как пурга вскрывает капоты машин на Чукотке

На Чукотке попало на видео, как пурга вскрывает капоты автомобилей

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djiikeytop/Telegram

В Чукотском автономном округе на видео попало, как машины сносит из-за ураганного ветра, достигающего 50 м/с, в регионе объявили наивысший уровень опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«В регионе красный уровень погодной опасности объявлен до 05:00 по местному времени 20 ноября из-за ураганного ветра», — говорится в сообщении.

На кадрах в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль во время движения уносит назад, а позже его капот открывается. Водитель выходит для того, чтобы его закрыть, но мужчина не успевает подойти к капоту, как ветер уносит его от машины на несколько метров. Можно также заметить и человека, держащегося за уличный фонарь из-за пурги.

Сообщается, что из-за погодных условий временно приостановлена работа переправы через Анадырский лиман, добраться до аэропорта Анадыря пока невозможно.

До этого во Владивостоке 11 машин столкнулись из-за гололеда, пострадал один человек. ДТП случилось на участке трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Ранее россиянам назвали проблемные для зимы автомобили.

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