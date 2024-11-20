Россиянам назвали проблемные для зимы автомобили

На российском рынке есть несколько моделей автомобилей, которые плохо адаптированы для зимы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

«Часто сталкиваются с рядом «зимних проблем» такие китайские авто, как Geely и Haval. Многие владельцы жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона. Например, у Geely Tugella отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается холодной», — уточнил Стрельников.

У модели Geely Monjaro от низкой температуры залипают ручки дверей. Плохо работают при морозах сенсорные экраны автомобилей Haval.

У внедорожников Nissan Pathfinder в холодную погоду наблюдаются проблемы с трансмиссией.

Проблемными также считаются Peugeot 408 и Citroen C4, у которых часто возникают проблемы с электроникой. Владельцы седанов Renault Fluence жалуются на недостаточную мощность штатного отопителя.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось еще одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее стало известно, зачем на китайских автомобилях надо делать «нулевое» ТО.