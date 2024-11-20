Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали проблемные для зимы автомобили

Автоэксперт Стрельников назвал пять проблемных для зимы моделей авто

close
Geely

На российском рынке есть несколько моделей автомобилей, которые плохо адаптированы для зимы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

«Часто сталкиваются с рядом «зимних проблем» такие китайские авто, как Geely и Haval. Многие владельцы жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона. Например, у Geely Tugella отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается холодной», — уточнил Стрельников.

У модели Geely Monjaro от низкой температуры залипают ручки дверей. Плохо работают при морозах сенсорные экраны автомобилей Haval.

У внедорожников Nissan Pathfinder в холодную погоду наблюдаются проблемы с трансмиссией.

Проблемными также считаются Peugeot 408 и Citroen C4, у которых часто возникают проблемы с электроникой. Владельцы седанов Renault Fluence жалуются на недостаточную мощность штатного отопителя.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось еще одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее стало известно, зачем на китайских автомобилях надо делать «нулевое» ТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами