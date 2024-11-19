Мужчина разбил машину сожительницы ногами под Костромой и попал на видео

В Шарье Костромской области мужчина после ссоры с 24-летней девушкой разбил ее машину ногами, а затем угнал и съехал в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительной информации, девушка сильно поругалась с сожителем и отправилась на автомобиле в гости к подруге. Разгневанный мужчина проследил за ней и решил выместить обиду на машине», — отмечается в сообщении полиции.

Факт повреждения автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что сначала мужчина долго бил по автомобилю ногами, затем оторвал боковое зеркало и разбил стекло на водительской двери. Спустя 15 минут 29-летний злоумышленник вернулся к машине, влез в нее через багажник, завел и уехал. Спустя некоторое время он не справился с управлением и съехал в кювет.

Разбитый автомобиль обнаружили полицейские, злоумышленник задержан.

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