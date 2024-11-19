На видео попало, как зацеперов чуть не ударило током в подмосковной электричке

В Подмосковье два зацепера залезли на электричку и начали раскачивать токоприемник, после чего из него полетели искры. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Россия».

По словам очевидцев, подростки едва не получили сильнейший разряд тока и не пострадали, теперь им предстоит вместе с родителями разговор в отделе полиции. На кадрах видно, что токоприемник искрил несколько раз, однако подростков это не смутило и они продолжили движение по крыше электрички.

До этого 16 ноября мужчина разбил машину сожительницы ногами в Костромской области и попал на камеру видеонаблюдения. Сообщается, что злоумышленник также угнал автомобиль, не справился с управлением и съехал на нем в кювет. По предварительной информации от сотрудников областного управления МВД, 24-летняя девушка поругалась со своим сожителем и отправилась на машине в гости к подруге, мужчина проследил за ней и решил выместить обиду на машине.

Ранее сообщалось, что девушка в Подмосковье отказалась платить за такси и выбросилась из машины на ходу.