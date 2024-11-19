Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили

В октябре 2024 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей рекордные 542 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат».

«В середине осени жители РФ потратили на покупку новых машин 542,4 млрд рублей, что на 59,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в октябре 2023 года — 340 млрд рублей», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что больше всего денег в октябре было потрачено на покупку автомобилей китайских брендов — 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем месяцем ранее.

До этого стало известно, что в первой половине ноября 13 автомобильных брендов, работающих в России, изменили цены на автомобили. Больше всего моделей подорожало у Geely.

В частности, на 57,2-130,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации подорожал кроссовер Atlas. Прибавка в цене для Cityray составила 57,2-118,2 тыс. рублей, для Coolray — от тех же 57,2 тыс. рублей до 73,2 тыс. рублей. Также подорожали модели Monjaro, Preface и Emgrand.

Ранее сообщалось, что российские дилеры продали рекордное количество пикапов.