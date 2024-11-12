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Стало известно, зачем на китайских автомобилях надо делать «нулевое» ТО

«РГ»: нулевое ТО в китайских авто надо делать из-за особенностей обкатки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Проходить нулевое ТО на китайских автомобилях необходимо из-за особенностей обкатки, Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя центра технической экспертизы Sintec Lubricants Романа Сокуева.

«Китайские компании настоятельно рекомендуют проводить нулевое ТО в течение первых 3-5 тыс. километров. Такая политика связана с тем, что автомобилям необходимо пройти обкатку — производители допускают, что в этот период в двигатель может попасть некоторое количество продуктов износа, например, частицы металлов. Масло за счет своих моюще-диспергирующих свойств эти продукты удержит в своем объеме, но быстрее потеряет ресурс», — сказал эксперт.

По его словам, следующую замену масла рекомендуется делать в соответствии с регламентом. При этом надо использовать только рекомендованные и качественные жидкости.

До этого директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов заявил, что автомобили стали настолько сложными, что ремонт многих агрегатов в домашних условиях лучше не производить.

По словам эксперта, точно не стоит ремонтировать самому двигатель, так как необходим специальный инструмент и описание технологии. Кроме того, не следует самостоятельно обновлять программное обеспечение — это делается с помощью специальных сканеров. И еще нужен допуск на портал импортера.

Еще не следует самостоятельно проводить ремонт коробок передач, а также электромобилей. В последнем случае нужен специальный допуск по работе с высоковольтными элементами.

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