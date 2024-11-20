Прокуратура поручила проверить содержание дорог во Владивостоке

Прокурор Приморского края Сергей Столяров потребовал проверить содержание дорог во Владивостоке после массовых дорожно-транспортных происшествий, вызванных гололедом. Об этом сообщил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

«Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при содержании автомобильных дорог», — отметил он.

В ведомстве подчеркнули, что гололед стал причиной трех массовых дорожных аварий во Владивостоке в среду. После вмешательства ведомства в городе привлекли дополнительные силы для противогололедных мероприятий. Прокуратура уже направила главе города представление.

В региональном управлении МВД отметили, что в результате гололеда на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке столкнулись 11 автомобилей, пострадал один человек. Кроме того, несколько транспортных средств не разъехались на мосту на остров Русский и на улице Фадеева.

7 ноября сообщалось, что неправильный выбор скорости, а также гололед и дожди стали предварительными причинами аварии с пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края. В момент столкновения в автобусе находились 36 человек. В результате ДТП ранения получили 26 человек, их госпитализировали.

Ранее момент массовой аварии в центре Москвы попал на видео.