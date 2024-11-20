Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура поручила проверить содержание дорог во Владивостоке

Прокуратура потребовала проверить дороги во Владивостоке после массовых ДТП

close
УМВД России по Приморскому краю

Прокурор Приморского края Сергей Столяров потребовал проверить содержание дорог во Владивостоке после массовых дорожно-транспортных происшествий, вызванных гололедом. Об этом сообщил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

«Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при содержании автомобильных дорог», — отметил он.

В ведомстве подчеркнули, что гололед стал причиной трех массовых дорожных аварий во Владивостоке в среду. После вмешательства ведомства в городе привлекли дополнительные силы для противогололедных мероприятий. Прокуратура уже направила главе города представление.

В региональном управлении МВД отметили, что в результате гололеда на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке столкнулись 11 автомобилей, пострадал один человек. Кроме того, несколько транспортных средств не разъехались на мосту на остров Русский и на улице Фадеева.

7 ноября сообщалось, что неправильный выбор скорости, а также гололед и дожди стали предварительными причинами аварии с пассажирским автобусом в Большемуртинском районе Красноярского края. В момент столкновения в автобусе находились 36 человек. В результате ДТП ранения получили 26 человек, их госпитализировали.

Ранее момент массовой аварии в центре Москвы попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами