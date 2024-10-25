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Во Владивостоке женщина «припарковала» свой внедорожник на крыше легковушки

Жительница Владивостока заехала на крышу легковушки на Toyota Land Cruiser

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Toyota

Жительница Владивостока случайно заехала на крышу легковушки на своем Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

«36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Позднее стало известно, что женщина за рулем не имела водительских прав — при этом от медицинского освидетельствования она отказалась. В результате ДТП никто не пострадал.

До этого на Угрешской улице в Москве Hyundai Creta опрокинул черный внедорожник Mercedes-Benz G-Class.

На кадрах видно, что водитель черного внедорожника Mercedes на большой скорости пересекает проезжую часть по диагонали, наезжая на обозначенные разметкой островки безопасности. В этот момент в него врезался белый кроссовер Hyundai Creta, ехавший в левом ряду.

Ранее в Екатеринбурге двое снайперов отобрали у женщины автомобиль и поехали в Челябинск.

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