Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как контролер подрался с подростками в подмосковной электричке

В Подмосковной электричке попала на видео драка контролера и подростков

Вечером 18 ноября в электричке «Крутое — Апрелевка» несколько подростков пытались зажать двери выхода в тамбур, из-за этого кондуктор вступил с ними в перепалку. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

На кадрах видно, как контролер ногой открывает дверь и набрасывается на подростка. Сообщается, что кондуктор сильно ударил ребенка, после чего остальные подростки накинулись на сотрудника РЖД толпой, а потом сбежали с места происшествия.

До этого в Подмосковье двоих зацеперов чуть не ударило током в подмосковной электричке. Подростки залезли на электричку и начали раскачивать токоприемник, после чего из него полетели искры. По словам очевидцев, подростки едва не получили сильнейший разряд тока и не пострадали, теперь им предстоит вместе с родителями разговор в отделе полиции. На кадрах с места происшествия видно, что токоприемник искрил несколько раз, однако подростков это не смутило и они продолжали хулиганить.

Ранее появилось видео с дракой водителя и пассажира автобуса в Воронеже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами