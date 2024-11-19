На видео попало, как контролер подрался с подростками в подмосковной электричке

Вечером 18 ноября в электричке «Крутое — Апрелевка» несколько подростков пытались зажать двери выхода в тамбур, из-за этого кондуктор вступил с ними в перепалку. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

На кадрах видно, как контролер ногой открывает дверь и набрасывается на подростка. Сообщается, что кондуктор сильно ударил ребенка, после чего остальные подростки накинулись на сотрудника РЖД толпой, а потом сбежали с места происшествия.

До этого в Подмосковье двоих зацеперов чуть не ударило током в подмосковной электричке. Подростки залезли на электричку и начали раскачивать токоприемник, после чего из него полетели искры. По словам очевидцев, подростки едва не получили сильнейший разряд тока и не пострадали, теперь им предстоит вместе с родителями разговор в отделе полиции. На кадрах с места происшествия видно, что токоприемник искрил несколько раз, однако подростков это не смутило и они продолжали хулиганить.

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