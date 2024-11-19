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На «АвтоВАЗе» рассказали о многомиллиардном долге

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: долговая нагрузка завода составляет 100 млрд рублей

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РИА «Новости»

Долговая нагрузка «АвтоВАЗа» составляет порядка 100 млрд рублей, что влечет еще порядка 20 млрд рублей процентной нагрузки. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова. Тем не менее, предприятие рассчитывает завершить без убытков третий год подряд.

«Процентная нагрузка (по кредитам — ИФ) отъедает существенную часть из нашей маржинальной финмодели. Но слово «маржинальная» здесь как раз подтверждает что и этот год тоже будет успешным. В том числе в финансовом отношении он будет завершен без убытков», — сказал Соколов.

До этого глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за роста его долговой нагрузки.

«Действительно, кредитная нагрузка «АвтоВАЗа» высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», - сказал Чемезов.

По его словам, было бы лучше, если бы эти деньги шли на инвестиционные программы. Поэтому в профильных комитетах сейчас обсуждают, как помочь «АвтоВАЗу».

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