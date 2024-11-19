Россияне назвали недопустимую сумму чека за обслуживание автомобиля

Российские водители готовы платить за регулярное стандартное техническое обслуживание своего автомобиля 13 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном среди 6 тыс. автовладельцев экспертами международной сети автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze (есть у «Газеты.Ru»).

«Респондентам предложили назвать два числа. Предельно дешевое ТО, когда возникают сомнения, что цена слишком низкая, и дорогое, когда уже невозможно позволить себе эти услуги. Пересечение этих сумм дало аналитикам ту самую оптимальную цену. Как показал опрос – это 13,4 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что предельно дешевыми и подозрительными респонденты назвали услуги за ТО менее 6,4 тыс. рублей, а предельно дорогими – чеки более 23,6 тыс. рублей.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, оптимальная цена отвечает на вопрос, сколько сами водители готовы заплатить за регулярное стандартное обслуживание своей машины.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше тратить денег в автосервисах.