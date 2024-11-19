«АвтоВАЗ» спрогнозировал рекордное падение продаж автомобилей в России

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут упасть по отношению к 2024 году на 21-30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Мы, в принципе, прогнозируем падение рынка по следующему году, если ставка будет дальше подниматься, до 1,3-1,4 млн [авто]. То есть по отношению к ожидаемым итогам 2024 года это снижение будет на 300-400 тысяч автомобилей», — сказал Соколов.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей.

Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

По итогам 10 месяцев наибольший прирост продаж продемонстрировала Lada Vesta. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 105,2 тыс. автомобилей этой модели, что на 215% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее на «АвтоВАЗе» не исключили вероятности повышения цен на автомобили Lada в 2025 году.