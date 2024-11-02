Стало известно, сколько Lada купили россияне в октябре

«АвтоВАЗ» отчитался о продажах автомобилей по итогам октября и 10 месяцев 2024 года. За месяц компания реализовала 42,9 тыс. автомобилей, а с начала года — 377,9 тыс. автомобилей.

В октябре было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

По итогам 10 месяцев наибольший прирост продаж продемонстрировала Lada Vesta. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 105,2 тыс. автомобилей этой модели, что на 215% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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