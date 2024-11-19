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Бывший калужский автозавод «ПСМА Рус» сменил название

В Калуге автозавод «ПСМА Рус» переименовали в «Автомобильные технологии»

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Телеграм-канал «Русский автомобиль etc»

У Калужского автомобильного завода «ПСМА Рус» появилось новое название. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Завод «ПСМА Рус» официально и окончательно переименован в Автомобильные технологии. Логотипы Opel и Mitsubishi сняли со стел. При этом само ООО ПСМА Рус продолжает функционировать», — говорится в сообщении канала.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка) и Mitsubishi.

До этого стало известно, что на калужском заводе «ПСМА Рус» собрали седан Citroen C4.

Седан Citroen C4 укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. В объявлении о продаже говорится о наличии официальной гарантии 3 года или 100 тыс. километров. Купить новый седан предлагается за 2,5 млн рублей без учета акций. Для сравнения седан Lada Vesta Sportline со 118-сильным двигателем, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач можно приобрести за 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сборку кроссовера Haval M6 наладят на заводе в Калуге.

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