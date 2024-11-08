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В Калуге начали собирать новый автомобиль от французского Citroen

На российский рынок вернулся седан Citroen С4 калужской сборки

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Shutterstock

На калужском заводе «ПСМА Рус» собрали седан Citroen С4 и выставили на продажу. Об этом пишет издание «Российская газета».

Как пишет газета, на одном из сайтов появилось объявление о продаже седана Citroen C4, его уникальность заключается в калужской сборке, что подтверждается номером VIN.

Издание предполагает, что автомобиль могли собрать из машинокомплектов Peugeot-Citroen, оставшихся после заморозки работы компании в России.

По аналогичному принципу сейчас работает автозавод АГР в Санкт-Петербурге, который выпускает модели Solaris на мощностях бывшего завода Hyundai.

Седан Citroen C4 укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. В объявлении о продаже говорится о наличии официальной гарантии 3 года или 100 тыс. километров. Купить новый седан предлагается за 2,5 млн рублей без учёта акций. Для сравнения седан Lada Vesta Sportline со 118-сильным двигателем, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач можно приобрести за 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сборку кроссовера Haval M6 наладят на заводе в Калуге.

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