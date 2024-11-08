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Сборку кроссовера Haval M6 наладят на заводе в Калуге

Drom: Haval M6 будут собирать на заводе ПСМА в Калуге

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Great Wall Motor

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге наладят сборку кроссоверов Haval M6, сообщает Drom.ru со ссылкой на свои источники на предприятии.

«По нашим данным, сварка и окраска начнутся не сразу: на февраль 2025 года намечен старт пока только отверточной сборки DKD. Стало быть, готовые машины доберутся до дилеров к середине — концу марта. А вот с середины лета планируется запустить уже полный цикл», — отмечает издание.

Китайский автоконцерн Great Wall (ему принадлежит марка Haval) не может производить автомобиль М6 со сваркой и окраской кузовов на собственном предприятии в Тульской области из-за высокой загруженности этого завода, поэтому с производством этой модели остался один вариант — контрактная сборка на стороннем предприятии, утверждает Drom.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал в своем Telegram-канале, что на заводе «ПСМА Рус» начнется производство китайского автомобиля популярной в России марки. Что это будет за автомобиль, губернатор не уточнил.

Ранее россиянам рассказали, автомобиль с каким пробегом нельзя покупать.

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