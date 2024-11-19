Движение по Крымскому восстановлено

Движение легкового транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.
«Движение легкового транспорта по Крымскому мосту в направлении Керчь — Тамань восстановлено», — говорится в публикации.
Там добавили, что проезд пассажирских автобусов в направлении Краснодарского края временно ограничен.
О приостановке движения по Крымскому мосту сообщалось в 17:00. Причины произошедшего не уточнялись.
5 ноября движение по Крымскому мосту также было временно ограничено. Автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
За день до этого движение вновь останавливали на 10 минут.
В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.
Ранее приставы назвали сумму задолженности обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту.