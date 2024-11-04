Движение на Крымском мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Заявление о восстановлении движения было опубликовано в 23:36 мск.

Сообщение о том, что проезд для автомобилей по Крымскому мосту был перекрыт в 22:43 мск.

Причины перекрытия дороги не уточняются. До этого в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 230 машин.

Также движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 25 октября.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Тем временем представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах.