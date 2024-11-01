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Названа сумма задолженности обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту задолжал почти полмиллиона рублей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, которого называли предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженности по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов.

Они планируют взыскать с Былина задолженности по кредитам на сумму более 40 тысяч рублей, материальный ущерб — около 430 тысяч рублей, а также налоги и сборы. Общая сумма задолженности составляет 474 666 рублей.

В августе сообщалось, что квартира одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестована по решению суда.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

Ранее Захарова связала угрозы уничтожения Крымского моста с выборами в США.

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