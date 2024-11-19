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Выяснилось, когда в России начнутся продажи кроссоверов Jaecoo J5

Продажи кроссоверов Jaecoo J5 стартуют на российском рынке в начале 2025 года

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Jaecoo

Новый кроссовер Jaecoo J5 появится на российском рынке в начале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новинка будет доступна в пяти цветах: «Темный изумруд», «Морской индиго», «Мокрый асфальт», «Белый перламутр» и «Черная жемчужина».

Автомобиль позиционируется как молодежная модель. Точные габариты Jaecoo J5 составляют 4380 х 1860 х 1650 мм при колесной базе 2620 мм. Он на 120 мм короче, 5 мм уже и 30 мм ниже модификации Jaecoo J7. Емкость багажника составляет 480 л.

У Jaecoo J5 будут версии с передним и полным приводом. Модификация 2WD получит связку турбомотора 1.5 л. и вариатора, а 4WD - 1.6 л. турбо в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

До этого Lexus представил в Китае обновленный седан ES 2025.

Автомобиль получил новые фары с ходовыми огнями в виде молнии, задние фонари с соединяющей их светодиодной полосой и обновленный интерьер. Также изменилась форма радиаторной решетки, а форма воздухозаборников по бокам бампера подчеркнута хромированной окантовкой. На крышке багажника вместо логотипа японской марки появилась надпись Lexus.

Базовая версия снабжена атмосферным мотором 2.0 мощностью 173 л.с., мотор 2.5 развивает 204 л.с., а гибридная силовая установка на его основе — 218 л.с.

Ранее стало известно, что в России начались продажи кроссовера MG ZS.

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