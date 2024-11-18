Кроссовер MG ZS вышел на российский рынок по цене от 2,4 млн рублей

В России начинаются продажи кроссовера MG ZS. Об этом сообщила компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель MG.

«В России кроссовер MG ZS предлагается в двух комплектациях — Comfort и Luxury, его цена у официальных дилеров начинается от 2,4 млн рублей. Гарантия на автомобиль от производителя составляет 3 года или 100 тысяч км пробега», — отмечается в сообщении.

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Автомобиль доступен с двумя двигателями. Базовая версия оснащена атмосферным мотором 1.5 мощностью 114 л.с. и вариатором с девятью виртуальными «ступенями». Второй вариант силовой установки — турбомотор 1.3 мощностью 156 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

На автомобиль устанавливается медиасистема с шестью динамиками и 10-дюймовым дисплеем, есть функция подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. В салоне есть пять USB-портов. В дилерскую сеть MG в России входит 37 дилерских центров в 21 городе.

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