Cедан Lexus ES получил новое оформление салона

Lexus представил в Китае обновленный седан ES 2025. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил новые фары с ходовыми огнями в виде молнии, задние фонари с соединяющей их светодиодной полосой и обновленный интерьер. Также изменилась форма радиаторной решетки, а форма воздухозаборников по бокам бампера подчеркнута хромированной окантовкой. На крышке багажника вместо логотипа японской марки появилась надпись Lexus.

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В салоне изменилась форма дефлекторов обдува, появилась хромированная отделка, призванная сделать дизайн интерьера более агрессивным. Для интерьера предусмотрены четыре цветовые гаммы на выбор.

Также обновленный седан ES получил легкосплавные диски с 15 спицами, в стиле старшей модели LS. Для рестайлингового ES предусмотрены три силовых установки. Базовая версия снабжена атмосферным мотором 2.0 мощностью 173 л.с., мотор 2.5 развивает 204 л.с., а гибридная силовая установка на его основе — 218 л.с.

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