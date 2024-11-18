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Названы восемь самых надежных дизельных авто

«Рольф» назвал восемь наиболее надежных дизельных авто

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Genesis

В России автомобили с дизельным двигателем оказались самыми надежными в эксплуатации. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису компании «Рольф» Юлию Трушкову.

«Общий процент обращений в сервис с связи с неисправностями у дизельных машин — 16%. Абсолютным лидером стал Genesis GV70. Владельцы этого корейца всего в 2% случаев обращались за помощью в сервисные центры. На второй позиции оказалась Hyundai Staria, процент обращений в сервис составил чуть больше — 3%», — рассказала она.

В топ-5 также попали Genesis GV80, Audi Q8 и BMW X7. За ними идут BMW X2, Toyota Fortuner и Hyundai Polisade.

А вот в антирейтинг автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались в сервис, попали Dodge Journey и Toyota Corolla.

До этого сообщалось, что в России покупка автомобиля в кредит остается самым популярным способом приобретения машины, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ.

«Безусловным лидером являются машины марки Chery. На них пришлось 32% всех автомобилей до 2 млн рублей, проданных в кредит. Самая популярная модель — Сhery Tiggo 4 Pro, на нее пришлось 46% продаж, на Tiggo 7 Pro Max — 41%, а на Tiggo 7 Pro — 5%», — заявили эксперты «Рольфа».

На втором месте разместился отечественный бренд «Москвич» (13%) с моделями «Москвич 3» и «Москвич 6».

Ранее Chery Tiggo 9 вышел на рынок.

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