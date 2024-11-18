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Названы 15 самых популярных авто, которые россияне покупают в кредит

«Рольф» назвал 15 самых популярных кредитных автомобилей до 2 млн рублей

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Depositphotos

В России покупка автомобиля в кредит остается самым популярным способом приобретения машины, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании «Рольф», которая выяснила, какие авто россияне чаще всего берут в кредит.

«Безусловным лидером являются машины марки Chery. На них пришлось 32% всех автомобилей до 2 млн рублей, проданных в кредит. Самая популярная модель — Сhery Tiggo 4 Pro, на нее пришлось 46% продаж, на Tiggo 7 Pro Max — 41%, а на Tiggo 7 Pro — 5%», — заявили эксперты.

На втором месте разместился отечественный бренд «Москвич» (13%) с моделями «Москвич 3» и «Москвич 6». С аналогичным показателем в лидерах оказалась марка Omoda. Почти все продажи в кредит пришлись на кроссовер C5.

В сегменте автомобилей с пробегом до 2 млн рублей первенство у Kia (11%), сообщил дилер. Самые популярные автомобили бренда: Rio, Cee'd и Sportage. На второй строчке разместился Hyundai с моделями Solaris, Creta и ix35, на третьем — Volkswagen и его автомобили Polo, Tiguan и Jetta.

Ранее «Газета.Ru» выяснила подробности о новом Chery Tiggo 9.

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