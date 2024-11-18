В Курской области выплатят компенсацию за утраченные автомобили из-за атак Украины

Российские власти стали принимать заявки на компенсацию утраченных в результате украинских атак автомобилей, которые принадлежали жителям Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.

«В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области принимают от жителей приграничных районов, пострадавших от действий ВСУ, заявления на компенсацию за утраченный личный транспорт и личную строительную технику», — говорится в публикации.

Для подачи заявления необходимо обращаться в региональный Минтранс.

До этого в Курской области шиномонтаж отказал военным из приграничья, которым требовалась экстренная замена шин.

«У нас очередь расписана до 13 ноября, поэтому мы не можем вам помочь», — заявили в автосервисе.

По словам военного, записаться заранее на ремонт не было возможности из-за отсутствия связи. Однако в шиномонтаже им в услугах отказали, заявив, что у них «таких много».

Ранее двое военных-снайперов отобрали автомобиль у екатеринбурженки.