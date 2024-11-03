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В России шиномонтажи стали отказывать военным в экстренном ремонте

В Курской области шиномонтаж отказал военным в экстренном ремонте

В Курской области шиномонтаж отказал военным из приграничья, которым требовалась экстренная замена шин. Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас очередь расписана до 13 ноября, поэтому мы не можем вам помочь», — заявили в автосервисе.

По словам военного, записаться заранее на ремонт не было возможности из-за отсутствия связи. Однако в шиномонтаже им в услугах отказали, заявив, что у них «таких много».

Отмечается, что другие клиенты автосервиса были готовы уступить очередь военным, но автосервис идти на уступки отказался.

До этого в Екатеринбурге двое военнослужащих-снайперов отобрали и угнали у местной жительницы автомобиль Datsun.

По данным СМИ, двое военных, вооруженных ножами, подошли к автомобилистке на улице Алексея Стаханова днем 23 октября. Угрожая ножом, отобрали у нее седан Datsun и уехали. Муж пострадавшей вызвал полицию, которая зафиксировала улики на месте преступления. Угонщики позднее были обнаружены Госавтоинспекцией на 109-м км Челябинского тракта, они ехали в сторону Челябинска. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор. Они признались в похищении машины.

Ранее дагестанский автомойщик угнал Mercedes своего начальника и попал в жесткое ДТП.

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