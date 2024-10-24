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Двое военных-снайперов отобрали автомобиль у екатеринбурженки

Ura.ru: в Екатеринбурге двое снайперов отобрали у женщины автомобиль

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Shutterstock

В Екатеринбурге двое военнослужащих-снайперов отобрали и угнали у местной жительницы автомобиль Datsun. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, двое военных, вооруженных ножами, подошли к автомобилистке на улице Алексея Стаханова днем 23 октября. Угрожая ножом, отобрали у нее седан Datsun и уехали. Муж пострадавшей вызвал полицию, которая зафиксировала улики на месте преступления. Угонщики позднее были обнаружены Госавтоинспекцией на 109-м км Челябинского тракта, они ехали в сторону Челябинска. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор. Они признались в похищении машины.

Оба злоумышленника — неоднократно судимые уроженцы Тувы, они служат снайперами в воинских частях. Один из мужчин ранее получил президентское помилование за участие в СВО, утверждает Ura.ru.

Ранее два автомобиля после гонок врезались в здание в центре Москвы.

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