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Глава Минпромторга рассказал, какие машины построят на единой российской платформе

Алиханов: машины с ДВС, гибриды и электрокары построят на российской платформе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

На новой модульной платформе для автомобилей, разработка которой запланирована в России, будут базироваться гибридные машины и электрокары, а также автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«По легковому автотранспорту аналогичную задачу мы планируем решить за счет создания модульной отечественной платформы, чтобы закрыть пробелы в разных классах. На ее основе будем производить помимо машин с традиционным двигателем и гибридные и полностью электрические автомобили», — приводит агентство слова Алиханова.

Головную роль в разработке платформы будет играть подведомственный Минпромторгу институт НАМИ, сообщил до этого директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский. Платформа создается для автомобилей гольф–класса, среднего и бизнес–класса.

На ее разработку в ближайшие три года запланированы субсидии из госбюджета в размере 87,8 млрд рублей.

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