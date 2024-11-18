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General Motors начал сокращения сотрудников в США

General Motors уволит более 500 сотрудников главного инженерного центра

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Global Look Press

Концерн General Motors уволит более тысячи сотрудников по всему миру, в том числе 507 работников своего главного инженерного центра в Уоррене (штат Мичиган). Об этом сообщает Reuters.

«Автопроизводитель намерен сократить убытки от электромобилей на $2–4 млрд (₽200-400 млрд) в следующем году. Согласно государственным документам, сокращения коснутся 507 сотрудников технического центра GM в Уоррене, штат Мичиган», — отмечается в сообщении.

GM стремится занять лидирующие позиции в разработке дорогостоящих электромобилей и программного обеспечения. В самом концерне подтвердили информацию об увольнениях, при этом не назвав точного числа сотрудников, которые останутся без работы.

«Чтобы победить на этом конкурентном рынке, нам нужно оптимизироваться для скорости и совершенства. В рамках этих постоянных усилий мы провели небольшое количество сокращений команды», — приводит агентство сообщение GM.

Технический центр GM в Уоррене был открыт в 1956 году. Это основное конструкторское подразделение американского автогиганта.

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