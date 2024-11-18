Стало известно о разрушении автопрома Польши

Польский автопром переживает тяжелый кризис. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на главное статистическое управление республики.

Согласно опубликованным данным, с декабря 2023 года до сентября текущего года количество работников, задействованных в польском автомобилестроении, уменьшилось с 204 тыс. до 197 тыс. Также в начале 2024-го закрылись предприятия по выпуску автобусов Volvo и Scania. Впоследствии стало известно о прекращении работы SFC Solutions, производившей прокладки для моторов, и фабрики двигателей FCA Powertian.

Rzeczpospolita отмечает, что в дальнейшем кризис сильнее всего ударит по производителям автозапчастей. Издание считает, что проблемы автопрома Польши вызваны падением популярности бензиновых авто, а также тем, что электромобилям нужно меньше деталей.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в нашем материале.

Ранее в России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки.