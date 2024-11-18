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Москвичи выступили против постройки новых «платников» в столице

«Ъ»: москвичи раскритиковали строительство новых платных трасс в столице

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Global Look Press

Власти Москвы стали рассматривать заявки от возможных инвесторов для строительства новых «платников» в столице. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что проект по созданию новых платных трасс в Москве обойдется в 230 млрд рублей. Самая дорогая из них будет идти от Ленинградского шоссе до «Москва-Сити» вдоль линии МЦК. Ее стоимость оценивается в 149 млрд рублей.

Строительство должно стартовать в 2025 году и продлиться 4-6 лет. Однако жители столичных районов и некоторые депутаты выступили с критикой проекта, отмечая, что он навредит экологии города. В частности, представители партии «Зеленые» обратились в Минприроды и в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с просьбой проверить законность проектирования дороги. В надзорном ведомстве ответили, что проект планировки дороги еще не утвержден и основания для реагирования пока нет.

В июле стало известно, что в Москве будут построены три новые автомобильные дороги. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям», — сказал он.

Первая дорога свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая — соединит северную часть мегаполиса с «Москва-Сити» и застройкой ГКНПЦ им. Хруничева.

Третья дорога соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход Третьего Транспортного кольца.

Новые дороги должны снизить загруженность существующих трасс.

Ранее сообщалось, что в России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД.

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