Более 100 000 километров обновленных дорог: как развивается дорожная сеть регионов Национальный проект преображает дороги в городах и малых населенных пунктах

В стране активно обновляют и совершенствуют дорожную сеть — за шесть лет привели в порядок более 100 тыс. км дорог. Ведь транспортная доступность — важный компонент, когда речь идет о повышении качества жизни.

«Уже шестой год подряд национальный проект «Безопасные качественные дороги» помогает не только приводить в нормативное состояние — ремонтировать существующие дороги, но и строить новые, а также модернизировать крупные магистрали, обходы городов, развязки, мосты и путепроводы. Благодаря этому транспортная и логистическая инфраструктура нашей страны развивается: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Повышают безопасность и качество дорог не только в крупных городах, но и в регионах, в том числе, в сельской местности — все дорожные вопросы решаются комплексно, с учетом потребностей регионов.

Как подчеркнул министр транспорта Роман Старовойт, в регионах выполняются беспрецедентные объемы дорожных работ и воплощаются в жизнь важнейшие инфраструктурные проекты. «Нам из года в год удавалось сохранять позитивный тренд развития и прироста выполняемых работ», – отметил он.

Со старта нацпроекта доля дорожной сети в городах в нормативном состоянии выросла с 44% до 82%. По региональным дорогам показатель увеличился до 53%.

Большое внимание уделяется дорогам к социально значимым объектам — больницам, школам, туристическим и спортивным объектам. Так, за шесть лет обновили более 5 тыс. дорог к школам и детским садам, свыше 3 тыс. — к ФАПам, поликлиникам и больницам, а также более 2 тыс. туристических маршрутов.

Как отметил аналитик Центра экономики инфраструктуры Александр Неретин, за последние 5 лет доля региональных дорог в ненормативном состоянии сократилась почти на 10%, а местного — на 3%. Значительным достижением стало улучшенное сообщение с социально значимыми объектами — школами, больницами, детскими садами.

На подъезде к городу

Идея строительства и модернизации дорог вокруг крупных российских городов себя оправдывает: запрос за быстрые безопасные маршруты сформирован давно. Состояние дорожного полотна на подъезде к городу может сказать больше, чем путеводитель в сети.

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура — это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов ― один из критериев, по которому создается общее впечатление о городе», ― отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Ленинградской области реконструировали 3 км Колтушского шоссе — одной из самых загруженных региональных трасс. Оно соединяет Всеволожский район с Санкт-Петербургом. Движение на шоссе интенсивное и превышает 20 тыс. машин в сутки.

Дорожники расширили шоссе до четырех полос, это позволило убрать «бутылочное горлышко» на границе с Санкт-Петербургом.

Теперь дорога стала значительно шире и комфортнее в том числе для пешеходов: построены тротуары, установлено новое освещение, шумозащитные экраны, появились остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Сейчас по участку шоссе открыто рабочее движение, а дорожники продолжают реконструкцию других участков шоссе — от Суоранды до деревни Старой.

Городские улицы

Крупные города нацелены на эффективное использование имеющегося транспортного потенциала, но городские улицы тоже нуждаются в регулярном обновлении.

Так, в Пензенской области все работы на объектах дорожного нацпроекта завершены, отремонтировано свыше 100 км дорог. Уже сегодня можно с комфортом доехать до музея русского писателя Алексея Куприна, который находится в Наровчате, или посетить уникальный семикупольный Собор Покрова Пресвятой Богородицы, основанный в конце 19 века.

В самой Пензе отремонтировали 123 улицы. Это 45 км комфортной городской среды для жителей и гостей города. Например, 2-я улица Кошевого ждала ремонта 20 лет. Сегодня небольшая улочка, вьющаяся вдоль берега Старой Суры, заасфальтирована и приобрела ухоженный вид.

close г. Пенза, ул. Попова Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

В частном секторе Пензы в микрорайоне Свинтрест отремонтировали улицу Галетная и Галетные проезды общей протяженностью более 2 км.

«Мы довольны. Я живу здесь всю жизнь. Ремонта не было давным-давно, а твердого покрытия до 2024 года не было никогда. Мы с соседями сами ее ремонтировали – отсыпали», — рассказала жительница микрорайона Свинтрест Ольга Отенова.

Если вы бывали в городе Волжский Волгоградской области, то наверняка прогуливались по Набережной. Сегодня самую длинную улицу города не узнать: дорожники завершили укладку верхнего слоя покрытия, заменили бордюры и обустроили тротуары. Теперь добираться до школы, дворца творчества, плавательного бассейна и спортивного комплекса, доступ к которым открывается со стороны Набережной, намного удобнее и, что важно, безопаснее, ведь схема дорожного движения организована с учетом всех нюансов.

Связать центры с районами

Мостовые сооружения – неотъемлемые элементы дорожного каркаса. Они не только обеспечивают безопасную переправу, но и входят в состав крупных транспортных развязок, обеспечивают безопасное пересечение автодороги с железнодорожными путями, способствуют уменьшению заторов, а также связывают областные центры с районами. До конца этого года по нацпроекту на региональной сети дорог отремонтируют свыше 108 тыс. м мостов и путепроводов.

В республике Алтай в этом году на региональных дорогах обновят 23 мостовых сооружения общей протяженностью около 400 метров.

Так, в Чойском районе республики капитально отремонтировали 73-метровый мост через реку Ишу. Теперь в селе Гусевка есть современная и безопасная переправа через реку и стабильная транспортная связь с областью.

close с. Гусевка, мост через р. Ишу Министерство регионального развития Республики Алтай

«Мост открывает для нас большие перспективы. Теперь жители могут без проблем в любое время года проезжать по нему, а молоко с нашей фермы будут вовремя доставлять на местный перерабатывающий молокозавод», ― сообщил глава Чойского района Игорь Русских.

В Свердловской области построили путепровод. Это один из самых крупных объектов этого года в регионе. Он возведен на пересечении железной дороги и автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск — одной из самых востребованных и загруженных трасс на Среднем Урале.

close Путепровод на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

Для автотранспорта это главное «окно» на северо-восток области. Интенсивность движения на отдельных участках автодороги достигает 26 тыс. единиц транспорта в сутки. Раньше напряженный трафик тормозило пересечение с железной дорогой: автомобилисты пересекали пути по переезду со шлагбаумом.

Новый путепровод возведен над ж/д путями, и пересечение с автодорогой теперь происходит в разных уровнях. Это позволяет решить проблему с заторами, и сделать автомобильные поездки безопаснее и быстрее. Сооружение уже получает позитивные отзывы водителей.

«Автодорога используется интенсивно, здесь идет большой поток автомобилей. После строительства путепровода не стало препятствия на трассе. Сейчас не надо ждать на переезде и пересекать рельсы. Путепровод исключает риски выезда автомобилей и мотоциклов на железнодорожное полотно, опасности поломки на путях и других аварийных ситуаций», — отметил президент мотоклуба «Рыси 66» Алексей Скорняков.

Больше хороших сельских дорог

Более 36 млн россиян проживает в сельской местности. Развитие дорожной инфраструктуры на этих территориях — серьезный вызов хотя бы в силу огромного количества населенных пунктов, которые зачастую сильно удалены друг от друга. Работа по обновлению подъездов к селам, поселкам и деревням тоже в поле зрения нацпроекта. Это вносит значимый вклад в развитие сельских территорий и способствует повышению качества жизни людей.

Так, капитально отремонтировали подъездную дорогу к поселку Федотово Вологодской области. Дорога связывает Федотово и другие населенные пункты с федеральной трассой А-114 Вологда – Новая Ладога.

Специалисты привели в порядок почти 8 км дороги. Проезжую часть расширили до 6 метров, укрепили обочины, нанесли разметку, оборудовали остановки с павильонами, установили сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Ремонт дорог делает село более привлекательным для жизни. Обновленные сельские маршруты повышают доступность медицинской помощи, образования, работы и т.д.

«Ремонт дорог в селах — это не просто новый и качественный асфальт, это инвестиция в будущее. Это возможность для жителей сельской местности получить доступ к качественным медицинским услугам, образованию, работе, а также сохранить связь с внешним миром. Это шанс на процветание и комфортную жизнь, на развитие, которое делает село привлекательным для жизни», ― отметил начальник Департамента дорожного хозяйства Вологодской области Дмитрий Борисов.

В Костромской области региональную трассу Галич-Орехово-Буй знает каждый водитель. Через 20 километров, если ехать в сторону Галича, асфальтовое покрытие сменяет грунтовка — настоящее испытание и для большегрузов, и для обычного легкового транспорта. Люди опытные предпочитали сделать крюк, чтобы не ехать по дороге, размытой дождем.

Проблемное место поэтапно ремонтируют. Обновленная дорога — долгожданное событие для жителей населенных пунктов Бараново, Колодино, Матвейково: им теперь намного комфортнее отвозить детей в школу в деревне Челсма.

Дорога вдоль здания школы тоже не осталась без внимания – здесь обустроили тротуары, перед пешеходным переходом смонтировали искусственную дорожную неровность, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

«Путь детей к знаниям мы стараемся сделать максимально безопасным. Так, переместили пешеходный переход на 20 метров от выхода школы, чтобы ученики не выбегали напрямую на дорогу», — отметил главный инженер галичского филиала «Костромаавтодор» Сергей Сарычев.

«Замечательно, что есть с двух сторон тротуары, пешеходное ограждение, разметка – это все очень важно для безопасности детей, а нам, родителям, меньше беспокойства», — говорят жители деревни Челсма.

Также дорожники обновили подъезд к селу Северное. Дорога протяженностью 1,3 км обеспечивает жителям 24 деревень Северного поселения транспортную доступность к ФАПу, Дому культуры и почте. Также, здесь проходит маршрут школьного автобуса, который возит детей из окрестных деревень на занятия в Северную основную школу.

Помимо обновленного асфальта на основной дороге, съездах и примыканиях, специалисты укрепили обочины, установили сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесли разметку. На пешеходном переходе возле школы обустроили искусственную дорожную неровность и пешеходное ограждение.

Всего в Костромской области приведут в порядок 302 км региональных дорог, в том числе – подъезды к населенным пунктам общей протяженностью 22 км.

Развитие для бизнеса

Работа по приведению в порядок дорог в регионах особенно важна, в том числе, из-за увеличения количество автопутешествий по стране. А для бизнеса это прежде всего путь к процветанию и одна из возможностей для развития. Обновленные магистрали помогают выстраивать быстрые и надежные маршруты между регионами и внутри них, закладывать меньше времени на доставку товаров, а значит и уменьшить издержки.

В Тверской и Московской областях в этом году привели в нормативное состояние трассу Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Она связывает между собой два региона, соединяет две федеральные дороги: М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» и позволяет выехать на М-1 «Беларусь». По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок.

В Тверской области обновили два участка общей протяженностью более 24 километров, в Московской – еще 28 километров.

«В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития Тверской области», — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Выгодополучателями от быстрых качественных дорог становятся и жители, и грузоперевозчики, и грузоотправители, и экономика в целом.