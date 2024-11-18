Дилер раскрыл стоимость самой большой модели «Москвича» до начала продаж

В России новый кроссовер «Москвич 8» появится в продаже у дилеров в четвертом квартале 2024 года или начале 2025-го. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«На данный момент можно сказать, что модель займет второе место по объему продаж после «Москвича 3». Конкуренты в рамках ценового диапазона — Geely Coolray, Changan CS55 Plus, OMODA C5, Chery Tiggo 7 PRO Max», — заявил он.

Он добавил, что в рамках предварительного позиционирования стоимость нового кроссовера будет варьироваться от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от оснащения.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он составит конкуренцию Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в Россию.

Ранее москвичи выступили против постройки новых «платников» в столице.