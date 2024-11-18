Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Свыше тысячи фур застряли в пробке на выезде из Белоруссии в ЕС

Более тысячи грузовиков застряли в очереди, пытаясь выехать из Белоруссии в ЕС

close
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии на границе с Евросоюзом в очереди скопились 1,2 тыс. большегрузов. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет страны в своем Telegram-канале.

«Около 1,2 тыс. большегрузов ожидают въезда в ЕС, самым загруженным направлением остается литовское», — говорится в публикации.

Отмечается, что контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) с субботы приняли на свою территорию 27% авто от нормы.

До этого литовские таможенники задержали на границе с Белоруссией большегрузный MAN, на котором перевозили три внедорожника Toyota Land Cruiser под видом туалетной бумаги.

За рулем большегруза находился гражданин Узбекистана, который заявил, что перевозит груз туалетной бумаги весом 720 кг. Однако таможенники заподозрили, что в полуприцепе может находиться контрабанда, и просветили его на рентгеновской установке.

Ранее на камеру попало спасение российского дальнобойщика на границе с Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами