На камеру попало спасение российского дальнобойщика на границе с Китаем

Жизнь российского дальнобойщика, который внезапно потерял сознание, спасли китайские пограничники и медики. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В минувший вторник в китайском городе Суйфэньхэ, расположенном недалеко от границы с Приморским краем РФ, пограничник заметил российский грузовик Volvo, который подозрительно долго стоял на площадке досмотра. Сотрудник заглянул в кабину и увидел, что водитель лежит на сиденьях с перекошенным лицом», — говорится в публикации.

В результате россиянина госпитализировали в больницу Суйфэньхэ. Выяснилось, что у водителя произошло кровоизлияние в мозг. Медикам удалось спасти жизнь пациента. Им оказался 60-летний житель Уссурийска, занимающийся перевозкой товаров из Китая в Приморье.

До этого российские дальнобойщики столкнулись с проблемой ограбления фур на ходу злоумышленниками на легковых автомобилях.

На опубликованных кадрах с камеры, установленной на задней части грузовика, видно, что к движущейся фуре подъезжает старый Volkswagen, из которого вылезает человек и набрасывает на бампер автомобильную шину на веревке, чтобы мягко «пристыковаться» к грузовику.

«Сегодня примерно в 2:00 ночи шел примерно 88-89, хорошо, что камера была включена, вовремя ударил по тормозам и спугнул. Нашей конторы здесь машины 3-4 вскрыли», — прокомментировал инцидент автор видео.

Ранее дальнобойщик попытался ввезти в Белоруссию три Land Cruiser под видом туалетной бумаги.