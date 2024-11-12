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Россиянам объяснили, что будет с мотором, если в него налить лишку масла

«Авилон» назвал пять проблем из-за превышения уровня масла в двигателе автомобиля

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля, независимо от типа мотора — бензинового или дизельного, может стать причиной серьезных неисправностей. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«Первым делом, чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — сказал Константинов.

Опасность возникает, когда уровень масла превышает норму на 10–15 мм и более. При повышенном уровне масло начинает контактировать с вращающимися частями коленчатого вала, что грозит вспениванием и нарушением смазки, износу подшипников и вкладышей. При уровне, превышающем норму на 20 мм и выше, риск повреждений двигателя возрастает существенно, отметил эксперт.

Также масло интенсивнее попадает в камеры сгорания, на свечи и клапаны, что не только снижает эффективность работы двигателя, но и ускоряет износ его компонентов. В итоге, если не принять меры, такие ситуации приводят к полному выходу двигателя из строя или к дорогим ремонтам, пояснил специалист.

Ранее стало известно, что произойдет с двигателем автомобиля, если залить в него вязкое масло.

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